***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952601
BIST
17:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 28,96
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:358,4712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0770
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4576
17:3510,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0468
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0640
17:35498,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:35
|EDATA
|13,68
|138.220.885
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.421.668
|% 9,94
|
|EPLAS
|23,74
|4.792.271
|% 9,91
|
|VKING
|5,91
|4.898.979
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|66.339.508
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.188.913
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.188.913
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,37
|316.799.620
|% -9,34
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|EREGL
|19,93
|1.161.105.630
|% 6,41
|
|GARAN
|8,30
|1.158.019.028
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,77
|933.471.847
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|594.878.891
|% 1,75
|
|ASELS
|15,22
|485.478.596
|% 2,42
|
|GARAN
|8,30
|1.158.019.028
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,30
|318.654.408
|% 1,77
|
|KRDMD
|7,77
|933.471.847
|% 3,19
|
|KARSN
|4,18
|344.593.038
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,83
|139.585.279
|% 1,10
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4683
|8,4712
|% -0,90
|
|Euro
|10,0720
|10,0905
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8370
|11,8964
|% -0,12
|
|Frank
|9,3266
|9,3828
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2575
|2,2689
|% -0,66
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|19,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,17
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
17:35
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