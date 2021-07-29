***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952616
BIST
16:141.389
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 28,37
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
16:148,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4831
16:1410,1343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
16:14498,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 498,37
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KTSKR
|20,02
|12.214.781
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.887.779
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|61.842.664
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.692.448
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.832.086
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.587.804
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.587.804
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,08
|987.156.075
|% 7,21
|
|GARAN
|8,26
|813.989.806
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,85
|794.414.459
|% 4,25
|
|THYAO
|12,88
|522.033.922
|% 2,55
|
|ASELS
|15,20
|350.660.324
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,85
|794.414.459
|% 4,25
|
|GARAN
|8,26
|813.989.806
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|188.307.805
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|283.505.252
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|67.079.355
|% 0,96
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4954
|8,4982
|% -0,58
|
|Euro
|10,0842
|10,1343
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8863
|% -0,20
|
|Frank
|9,3238
|9,3800
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2593
|2,2706
|% -0,59
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,82
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,28
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,78
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,38
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,39
|
Seans Raporu
16:14
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