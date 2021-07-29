***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 15:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952619
BIST
16:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 28,94
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.390
En Düşük
1.371
16:358,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4831
16:3510,1165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
16:35498,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,13
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KTSKR
|20,02
|12.282.068
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.896.419
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.698.418
|% 9,80
|
|KUYAS
|2,80
|62.738.403
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.596.736
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.651.984
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.651.984
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,52
|281.126.176
|% -6,22
|
|EREGL
|20,10
|1.006.932.330
|% 7,31
|
|GARAN
|8,26
|828.075.146
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|815.259.304
|% 3,85
|
|THYAO
|12,86
|527.670.099
|% 2,39
|
|ASELS
|15,29
|397.272.215
|% 2,89
|
|KRDMD
|7,82
|815.259.304
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|828.075.146
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,30
|225.286.184
|% 1,77
|
|KARSN
|4,17
|293.548.114
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|67.340.659
|% 0,96
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4938
|8,4966
|% -0,60
|
|Euro
|10,1085
|10,1171
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8305
|11,8898
|% -0,17
|
|Frank
|9,3238
|9,3799
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2587
|2,2700
|% -0,61
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|19,97
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,58
|
Seans Raporu
16:33
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