***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
22.07.2022 15:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047337
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1925
En Düşük
17,9826
18:05985,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,14
|Açılış
|: 984,66
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7325
|17,7552
|% 0,26
|
|Euro
|18,0845
|18,1925
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3286
|% 0,08
|
|Frank
|18,3706
|18,4813
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7075
|4,7311
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,94
|
|Altın Gr.
|984
|985
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.608
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.220
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|-0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,34
|