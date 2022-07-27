***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048027
BIST
16:512.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,09
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5117,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5118,2171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:511.009,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.009,18
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.283.128
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.228.128
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|333.429.018
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,50
|19.734.425
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,30
|219.273.092
|% -5,10
|
|THYAO
|49,68
|2.582.442.223
|% -0,04
|
|SISE
|21,36
|1.570.057.678
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|AKBNK
|8,51
|1.085.785.226
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|299.129.489
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|575.233.229
|% 1,36
|
|TSKB
|2,59
|391.427.525
|% -1,15
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8957
|17,9041
|% 0,14
|
|Euro
|18,1876
|18,2171
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,6960
|21,8048
|% 0,11
|
|Frank
|18,6423
|18,7546
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|12,20
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.728
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,42
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,56
|