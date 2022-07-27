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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

27.07.2022 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048042


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 259.068.341 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.787.145 % 9,99  
AYES 24,92 1.557.226 % 9,97  
CMENT 37,50 1.205.588 % 9,97  
EMNIS 39,94 1.486.639 % 9,97  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 17,8947 17,9017 % 0,13  
Euro 18,1782 18,2069 % -0,37  
Sterlin 21,6960 21,8048 % 0,11  
Frank 18,6413 18,7536 % 0,44  
Riyal 4,7580 4,7818 % 0,24  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 17,76  
Altın Gr. 1.008 1.008 10,68  
Cumhuriyet 6.712 6.817 84,00  
Tam 6.718 6.785 -6,00  
Yarım 3.273 3.317 -3,00  
Çeyrek 1.642 1.658 -1,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,67 0,57  
Gümüş Gr. 11,32 11,33 0,35  
B. Petrol 102 102 0,40  
Seans Raporu 16:54
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