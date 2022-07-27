***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048042
BIST
16:542.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,43
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5417,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5418,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0674
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:541.007,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.007,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.285.772
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.255.437
|% -9,95
|
|FENER
|49,74
|335.182.580
|% -8,90
|
|MTRKS
|57,35
|19.736.949
|% -7,72
|
|ITTFH
|1,59
|138.411.934
|% -5,36
|
|THYAO
|49,68
|2.601.914.026
|% -0,04
|
|SISE
|21,34
|1.589.924.513
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,66
|1.206.124.327
|% -3,12
|
|AKBNK
|8,52
|1.093.675.054
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,18
|1.037.652.674
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.037.652.674
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,66
|1.206.124.327
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|300.372.702
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|577.830.805
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|391.619.545
|% -0,76
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8947
|17,9017
|% 0,13
|
|Euro
|18,1782
|18,2069
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6960
|21,8048
|% 0,11
|
|Frank
|18,6413
|18,7536
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7580
|4,7818
|% 0,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|17,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,68
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.718
|6.785
|-6,00
|
|Yarım
|3.273
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,35
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,40
|
Seans Raporu
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