***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817365
BIST
15:46123.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.216,68
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:465,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:466,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:46301,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,74
|Açılış
|: 301,26
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,28
|3.815.005
|% 13,58
|
|GYHOL
|29,90
|14.606.413
|% 11,99
|
|VESTL
|16,42
|324.801.852
|% 11,10
|
|ULUSE
|37,68
|6.735.442
|% 10,11
|
|ARSAN
|5,00
|19.987.979
|% 9,89
|
|DOKTA
|64,05
|4.485.998
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|172.091
|% -6,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,91
|1.496.562.301
|% 2,05
|
|ODAS
|2,27
|615.248.581
|% 2,25
|
|SASA
|9,39
|584.464.614
|% -0,74
|
|SISE
|5,64
|527.819.860
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,15
|418.287.327
|% 5,00
|
|ODAS
|2,27
|615.248.581
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|241.947.223
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,76
|244.713.344
|% 4,14
|
|KRDMD
|2,96
|400.658.200
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,15
|418.287.327
|% 5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7444
|7,7833
|% -0,02
|
|Frank
|6,1202
|6,1571
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,77
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|12,00
|
|Yarım
|961
|985
|5,81
|
|Çeyrek
|482
|493
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,06
|
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