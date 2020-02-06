***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817376
BIST
16:23122.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 662,93
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:235,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:236,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:23301,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,93
|Açılış
|: 301,41
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,94
|14.543.175
|% 13,58
|
|AKMGY
|28,78
|4.827.394
|% 11,64
|
|VESTL
|16,44
|373.227.502
|% 11,23
|
|GYHOL
|29,44
|16.002.926
|% 10,26
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|40.968
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,84
|1.622.487.597
|% 1,57
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|SASA
|9,33
|605.269.727
|% -1,37
|
|SISE
|5,59
|562.421.309
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|249.836.537
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,95
|429.854.155
|% 1,72
|
|TEKTU
|1,75
|251.277.012
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7417
|7,7805
|% -0,06
|
|Frank
|6,1235
|6,1604
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,91
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,11
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:37GYHOL
Yüzde 10.34 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 533 adet işlem
-
16:36ARSAN
Yüzde 7.25 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 596 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 123, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 10, 443.00 milyon TL de
-
16:34CEOEM
Yüzde 6.33 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 632, 117 adet işlem
-
16:33TUCLK
Yüzde 5.09 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 259, 962 adet işlem