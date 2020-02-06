***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817378
BIST
16:57122.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 332,50
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.573
16:575,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:576,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:57301,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,90
|Açılış
|: 301,39
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|TACTR
|3,35
|648.965
|% 8,41
|
|CEOEM
|8,05
|48.785.425
|% 6,20
|
|AVISA
|15,64
|10.594.978
|% 4,97
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|KRGYO
|3,32
|15.324.752
|% -4,87
|
|QNBFL
|135,00
|170.459
|% -4,26
|
|IHLGM
|1,19
|68.756.165
|% 0,00
|
|CEOEM
|8,05
|48.785.425
|% 6,20
|
|BERA
|4,56
|35.288.802
|% 0,00
|
|FONET
|9,74
|28.669.172
|% -1,62
|
|YKSLN
|8,11
|24.741.068
|% -2,76
|
|IHLGM
|1,19
|68.756.165
|% 0,00
|
|BERA
|4,56
|35.288.802
|% 0,00
|
|CEOEM
|8,05
|48.785.425
|% 6,20
|
|MARKA
|1,58
|7.757.978
|% 3,27
|
|DERAS
|4,07
|16.037.066
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7378
|7,7766
|% -0,11
|
|Frank
|6,1226
|6,1595
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,82
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,33
|