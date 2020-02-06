***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817367
BIST
17:11122.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 187,84
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:115,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:116,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:11300,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,26
|Açılış
|: 300,75
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,50
|21.524.300
|% 19,92
|
|VESTL
|16,88
|468.633.228
|% 14,21
|
|GYHOL
|29,36
|17.084.412
|% 9,96
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|DOKTA
|65,40
|18.494.973
|% -13,15
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|76.031
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|2.014.298.833
|% 0,68
|
|ODAS
|2,23
|685.345.043
|% 0,45
|
|SASA
|9,36
|637.982.395
|% -1,06
|
|SISE
|5,55
|633.554.376
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,93
|516.732.739
|% 1,03
|
|ODAS
|2,23
|685.345.043
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,24
|261.851.302
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|516.732.739
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,11
|515.631.252
|% 3,67
|
|IEYHO
|0,71
|115.860.522
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7411
|7,7800
|% -0,06
|
|Frank
|6,1173
|6,1541
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,73
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,31
|