***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 15:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817373
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9901
En Düşük
5,9757
18:056,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5706
18:05301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,11
|Açılış
|: 301,61
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% -0,37
|
|Frank
|6,1170
|6,1539
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|9,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,05
|55,05
|-0,23
|