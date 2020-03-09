***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825358
BIST
14:28105.299
En Yüksek
|Değişim
|: -3,92%
|| -4.301,24
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:286,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:286,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0982
|Açılış
|: 6,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:28330,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,47
|Açılış
|: 330,19
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|59.067.683
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,04
|6.502.987
|% 7,80
|
|OZBAL
|2,28
|24.680.711
|% 6,05
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.481.262
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|12.391.527
|% -10,64
|
|VAKKO
|5,44
|33.583.403
|% -9,78
|
|UTPYA
|4,55
|3.920.314
|% -9,54
|
|BURCE
|7,13
|5.152.481
|% -9,52
|
|THYAO
|10,82
|596.884.753
|% -2,87
|
|ASELS
|28,40
|394.263.207
|% -4,83
|
|GARAN
|9,60
|195.637.674
|% -4,29
|
|TUPRS
|93,45
|165.619.056
|% -1,37
|
|PETKM
|3,45
|147.274.631
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|98.952.087
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,32
|145.416.334
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|112.098.815
|% -3,86
|
|THYAO
|10,82
|596.884.753
|% -2,87
|
|KARSN
|1,81
|91.228.409
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9879
|8,0279
|% 0,98
|
|Frank
|6,5785
|6,6181
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6263
|1,6344
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|6,16
|
|Altın Gr.
|330
|331
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.178
|2.233
|22,60
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|10,94
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,46
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,44
|35,44
|-9,83
|