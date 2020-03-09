BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9855
|8,0255
|% 0,95
|Frank
|6,5783
|6,6179
|% 1,86
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% 0,50
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,04
|Altın Gr.
|331
|331
|3,15
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|Tam
|2.179
|2.233
|23,39
|Yarım
|1.053
|1.080
|11,32
|Çeyrek
|528
|540
|5,65
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,35
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|-9,97
Seans Raporu
- 14:29ARSAN Yüzde -10.84 oranında düşüşle 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 684, 128 adet işlem
- 14:28GARFA Yüzde -8.57 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 068, 840 adet işlem
- 14:27EGCEY Yüzde -7.27 oranında düşüşle 0.51 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 913 adet işlem
- 14:25CRFSA Yüzde -6.99 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 108 adet işlem
- 14:24OZKGY Yüzde -7.57 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 418, 321 adet işlem