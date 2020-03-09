ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.629.966
|% 14,97
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|ARMDA
|24,20
|8.825.300
|% 8,52
|OZBAL
|2,24
|30.733.816
|% 4,19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9865
|8,0266
|% 0,97
|Frank
|6,5718
|6,6114
|% 1,76
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,83
|Altın Gr.
|330
|330
|2,04
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|Tam
|2.173
|2.227
|17,29
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,37
|Çeyrek
|527
|539
|4,18
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
Seans Raporu
- 15:29IPEKE Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 867, 682 adet işlem
- 15:28AYCES Yüzde -9.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 738 adet işlem
- 15:27XU100 Endeks 104, 881 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 31 altında . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
- 15:27RYSAS Yüzde -9.54 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 130, 674 adet işlem
- 15:26GSRAY Yüzde -8.50 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 596, 657 adet işlem