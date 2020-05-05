***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2020 15:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842612
BIST
17:0398.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 63,51
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:037,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:037,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:03386,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 386,38
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.090.498
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.350.924
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.772.630
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|597.363.803
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,88
|565.430.126
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,28
|545.836.697
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|486.772.630
|% -9,99
|
|ASELS
|26,84
|434.418.729
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,28
|545.836.697
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|429.768.492
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|410.072.204
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|235.866.373
|% 2,72
|
|ODAS
|1,84
|178.839.455
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7913
|8,8354
|% 0,61
|
|Frank
|7,2677
|7,3115
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,40
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,00
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
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