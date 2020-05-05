ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7948
|8,8389
|% 0,65
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,12
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
Seans Raporu
- 17:21IZFAS Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 465 adet işlem
- 17:20CEOEM Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 080, 866 adet işlem
- 17:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 1 kaybederek (% -0.03 ) 92, 688
- 17:19 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, IZTAR, ALYAG, TACTR, CASA, EKIZ, EGCYH, YONGA, EGCYO
- 17:19 GLRYH, DERAS, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında