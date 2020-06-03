***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 15:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848765
BIST
15:29108.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 799,97
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:296,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:297,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:29373,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,77
|Açılış
|: 373,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.816.243
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.173.920
|% 9,96
|
|YAPRK
|9,95
|8.185.952
|% 9,94
|
|YONGA
|30,08
|734.193
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.517.123
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.518.069
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,90
|3.831.310
|% -5,95
|
|GARAN
|8,18
|1.136.493.619
|% 1,49
|
|ASELS
|32,04
|774.703.658
|% -1,78
|
|THYAO
|12,57
|514.013.665
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,72
|475.974.816
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,85
|378.020.217
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|475.974.816
|% 0,58
|
|GARAN
|8,18
|1.136.493.619
|% 1,49
|
|ADESE
|1,66
|170.382.107
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,44
|238.538.035
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,31
|115.347.463
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4772
|8,5197
|% 1,14
|
|Frank
|6,9832
|7,0253
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7945
|1,8035
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,86
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.462
|6,50
|
|Tam
|2.505
|2.534
|14,50
|
|Yarım
|1.222
|1.237
|3,30
|
|Çeyrek
|611
|618
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,01
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|-0,68
|