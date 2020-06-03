***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 15:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848768
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05368,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,65
|Açılış
|: 368,48
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4685
|8,5110
|% 1,04
|
|Frank
|6,9847
|7,0268
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7911
|1,8000
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-28,62
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.513
|-38,00
|
|Tam
|2.464
|2.496
|-23,90
|
|Yarım
|1.202
|1.218
|-15,50
|
|Çeyrek
|601
|609
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|-0,37
|