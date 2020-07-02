***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853980
BIST
11:23116.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.231,15
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.596
En Düşük
115.746
11:236,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:237,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7489
En Düşük
7,6956
11:23390,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,48
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.871.858
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|10.502.042
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|51.753.647
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.355.671
|% 9,92
|
|NIBAS
|11,48
|6.175.142
|% 9,13
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,24
|1.731.895
|% -3,32
|
|AKMGY
|38,72
|6.335.177
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,25
|351.933.555
|% 0,62
|
|GARAN
|8,36
|329.802.538
|% 0,72
|
|ASELS
|32,98
|235.824.895
|% 0,67
|
|SISE
|5,74
|226.167.689
|% 3,05
|
|THYAO
|12,31
|221.274.610
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,25
|351.933.555
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,04
|183.433.920
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,75
|145.149.411
|% 2,34
|
|TSKB
|1,31
|91.388.484
|% 2,34
|
|DOHOL
|2,20
|122.967.567
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5459
|8,5887
|% 0,33
|
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|0,42
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.547
|0,60
|
|Tam
|2.601
|2.614
|0,60
|
|Yarım
|1.263
|1.279
|0,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,55
|
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