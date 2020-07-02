***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853983
BIST
12:02116.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.342,35
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
12:026,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:027,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:02390,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 390,77
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,79
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.743.597
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.933.396
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.529.766
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.887.177
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.602.505
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|AKMGY
|38,14
|7.801.542
|% -4,46
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|2.031.543
|% -3,87
|
|GARAN
|8,36
|600.325.284
|% 0,72
|
|KRDMD
|3,24
|437.890.368
|% 0,31
|
|THYAO
|12,32
|301.426.122
|% 0,16
|
|ASELS
|32,98
|294.178.628
|% 0,67
|
|SISE
|5,74
|263.222.735
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,24
|437.890.368
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,05
|223.199.189
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,62
|163.212.798
|% 6,58
|
|ALBRK
|1,76
|176.384.155
|% 2,92
|
|IEYHO
|0,98
|78.123.115
|% 5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5584
|8,6013
|% 0,48
|
|Frank
|7,2414
|7,2850
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,50
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,00
|
|Tam
|2.603
|2.615
|2,00
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|0,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,42
|
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