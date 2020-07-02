***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853986
BIST
11:21116.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.261,36
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.578
En Düşük
115.746
11:216,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:217,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7486
En Düşük
7,6956
11:21390,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 390,43
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,48
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.871.858
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.781.889
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.385.397
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,75
|14.214.519
|% 9,89
|
|CMENT
|28,06
|14.117.580
|% 9,27
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|1.747.528
|% -3,87
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|KRDMD
|3,25
|352.296.704
|% 0,62
|
|GARAN
|8,38
|336.838.291
|% 0,96
|
|ASELS
|33,04
|241.885.950
|% 0,85
|
|SISE
|5,73
|226.311.315
|% 2,87
|
|THYAO
|12,32
|225.278.200
|% 0,16
|
|KRDMD
|3,25
|352.296.704
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|183.769.410
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,75
|145.804.792
|% 2,34
|
|TSKB
|1,32
|91.597.145
|% 3,13
|
|DOHOL
|2,20
|125.603.341
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5445
|8,5873
|% 0,32
|
|Frank
|7,2315
|7,2751
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,05
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|0,20
|
|Tam
|2.601
|2.613
|0,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|0,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|