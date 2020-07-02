***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853996
BIST
11:25116.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.202,16
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.596
En Düşük
115.746
11:256,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8568
En Düşük
6,8420
11:257,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7487
En Düşük
7,6956
11:25390,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 390,48
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,52
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.874.966
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.802.953
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.385.397
|% 9,92
|
|CMENT
|28,18
|14.608.345
|% 9,74
|
|CMBTN
|72,55
|14.685.769
|% 9,59
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|1.748.971
|% -3,87
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,41
|392.433.923
|% 1,33
|
|KRDMD
|3,26
|371.120.338
|% 0,93
|
|ASELS
|33,04
|247.550.980
|% 0,85
|
|THYAO
|12,34
|240.746.651
|% 0,33
|
|SISE
|5,75
|231.692.574
|% 3,23
|
|KRDMD
|3,26
|371.120.338
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|184.194.409
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,74
|146.200.562
|% 1,75
|
|TSKB
|1,32
|92.608.475
|% 3,13
|
|CEMAS
|1,58
|91.642.945
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5868
|% 0,31
|
|Frank
|7,2343
|7,2779
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,00
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|1,30
|
|Tam
|2.602
|2.615
|1,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,55
|
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