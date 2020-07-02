***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854002
BIST
11:35116.624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.309,19
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:356,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:357,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7524
En Düşük
7,6956
11:35390,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 390,53
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.189.258
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.037.191
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.514.804
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,35
|15.310.108
|% 9,29
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|1.785.422
|% -3,87
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,42
|471.872.384
|% 1,45
|
|KRDMD
|3,26
|373.441.930
|% 0,93
|
|ASELS
|33,08
|264.651.361
|% 0,98
|
|THYAO
|12,34
|261.614.329
|% 0,33
|
|SISE
|5,77
|244.299.794
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,26
|373.441.930
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|187.671.881
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,74
|147.640.720
|% 1,75
|
|TSKB
|1,31
|93.166.657
|% 2,34
|
|CEMAS
|1,58
|92.750.440
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5978
|% 0,44
|
|Frank
|7,2377
|7,2813
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,18
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|
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