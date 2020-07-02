***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853993
BIST
15:49116.874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.559,50
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:496,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:497,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:49389,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 389,30
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.108.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.125.667
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,38
|989.659.860
|% 0,96
|
|SISE
|5,86
|679.011.240
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,31
|646.525.854
|% 3,61
|
|THYAO
|12,27
|646.279.235
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|239.479.585
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.661.149
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|574.025.767
|% 0,31
|
|KARSN
|3,13
|524.444.491
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5584
|8,6013
|% 0,48
|
|Frank
|7,2329
|7,2765
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|-5,80
|
|Tam
|2.595
|2.607
|-5,90
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|-3,00
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00IEYHO
Yüzde 9.68 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 856, 259 adet işlem
-
15:59USAK
Yüzde 7.10 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 957, 263 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 116, 850 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
-
15:58TUCLK
Yüzde 5.14 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 514, 047 adet işlem
-
15:57OZGYO
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 194, 486 adet işlem