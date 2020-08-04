***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2020 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864676
BIST
16:581.086
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -40,99
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.085
16:586,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
16:588,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
16:58443,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 443,12
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|43.691.369
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|97.247.446
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|112.908.876
|% 9,98
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|BURCE
|34,46
|16.010.747
|% 9,96
|
|KONYA
|423,90
|141.968.062
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|JANTS
|100,00
|9.630.959
|% -9,99
|
|GARAN
|6,79
|1.265.057.756
|% -3,28
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,13
|1.170.026.951
|% -4,91
|
|THYAO
|10,80
|1.014.251.187
|% 1,03
|
|BIMAS
|66,50
|596.472.799
|% -6,93
|
|EKGYO
|2,13
|1.170.026.951
|% -4,91
|
|ISGYO
|2,03
|449.500.474
|% 0,50
|
|TSKB
|1,12
|228.902.339
|% -0,88
|
|HLGYO
|2,43
|500.251.780
|% -3,19
|
|GARAN
|6,79
|1.265.057.756
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0423
|9,0876
|% -0,19
|
|Frank
|7,5724
|7,6180
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-0,46
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-6,00
|
|Tam
|2.986
|3.017
|-19,40
|
|Yarım
|1.449
|1.470
|-9,50
|
|Çeyrek
|727
|737
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,02
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,46
|
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