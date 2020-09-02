***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2020 12:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872897
BIST
13:211.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:217,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:218,7658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:21467,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 467,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PKENT
|1.131,30
|4.256.308
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.595.894
|% 9,98
|
|DOGUB
|4,26
|22.275.653
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|KENT
|529,00
|8.224.073
|% -6,54
|
|FENER
|30,88
|592.743.529
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,42
|523.846.592
|% 7,89
|
|SISE
|6,17
|429.063.129
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,26
|396.128.378
|% 5,16
|
|ASELS
|16,78
|365.387.762
|% -0,30
|
|GSRAY
|3,42
|523.846.592
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,26
|396.128.378
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,77
|201.466.482
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|332.692.244
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,89
|70.120.594
|% 4,71
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3827
|7,3855
|% 0,24
|
|Euro
|8,7632
|8,7678
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,8369
|9,8862
|% 0,10
|
|Frank
|8,0778
|8,1265
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% 0,27
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-1,71
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|4,17
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|2,02
|
|Çeyrek
|749
|766
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,05
|