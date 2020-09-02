***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2020 12:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872895
BIST
14:101.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:107,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 45,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 45,5800
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:108,7541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0237
|Açılış
|: 13,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:106,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,09
|Açılış
|: 6,57
|
|Önceki Kapanış
|: 6,67
|
6,71
En Düşük
6,52
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PKENT
|1.131,30
|4.487.093
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.228.895
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,39
|68.178.988
|% -7,19
|
|RALYH
|5,64
|8.948.102
|% -6,31
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|30,88
|610.927.017
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,40
|550.603.254
|% 7,26
|
|SISE
|6,17
|436.127.889
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,26
|432.036.478
|% 5,16
|
|PETKM
|4,01
|396.771.715
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|550.603.254
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,26
|432.036.478
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,78
|203.987.920
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|396.771.715
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.310.500
|% 7,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3818
|7,3848
|% 0,23
|
|Euro
|8,7481
|8,7541
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8371
|9,8865
|% 0,10
|
|Frank
|8,0765
|8,1252
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|
Seans Raporu
14:10
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