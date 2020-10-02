***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2020 15:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877999
BIST
15:011.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:017,7420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:019,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:01475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ALCAR
|143,00
|55.879.683
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.568.381
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.377.745
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|710.963
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,10
|1.614.223.492
|% 2,75
|
|THYAO
|10,87
|1.542.224.370
|% 3,13
|
|GARAN
|7,15
|908.816.275
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,45
|720.235.153
|% 1,17
|
|ASELS
|18,53
|688.922.373
|% 0,00
|
|SISE
|7,10
|1.614.223.492
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|720.235.153
|% 1,17
|
|THYAO
|10,87
|1.542.224.370
|% 3,13
|
|HURGZ
|2,25
|304.044.652
|% -7,79
|
|GARAN
|7,15
|908.816.275
|% 0,42
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7376
|7,7420
|% -0,05
|
|Euro
|9,0760
|9,0852
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9870
|10,0371
|% 0,41
|
|Frank
|8,3767
|8,4272
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0584
|2,0687
|% 0,02
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,50
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,69
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,46
|39,46
|-1,47
|