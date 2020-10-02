***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2020 15:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878012
BIST
15:011.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:017,7420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:019,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:01475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ALCAR
|143,00
|55.879.683
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.568.381
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.358.374
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|710.963
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|TURSG
|6,07
|393.756.321
|% 0,50
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|HURGZ
|2,27
|303.305.578
|% -6,97
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7383
|7,7415
|% -0,06
|
|Euro
|9,0750
|9,0845
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9896
|10,0397
|% 0,43
|
|Frank
|8,3764
|8,4269
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0576
|2,0679
|% -0,01
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|3,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,42
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,69
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-1,42
|
Seans Raporu
14:59
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