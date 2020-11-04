***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2020 12:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886082
BIST
15:561.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:568,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:569,9075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:56517,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,77
|Açılış
|: 517,71
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:56
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.816.156
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.977.084
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|MERKO
|10,83
|226.129.686
|% -9,45
|
|GARAN
|6,97
|2.419.645.248
|% 0,29
|
|THYAO
|9,81
|1.149.420.532
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,40
|1.097.425.258
|% 3,98
|
|SISE
|6,48
|865.236.479
|% 1,25
|
|TSKB
|2,17
|845.791.593
|% -5,65
|
|TSKB
|2,17
|845.791.593
|% -5,65
|
|GARAN
|6,97
|2.419.645.248
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.097.425.258
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,33
|601.997.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|334.974.072
|% 0,58
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4439
|8,4525
|% 0,49
|
|Euro
|9,8928
|9,9075
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,9684
|11,0234
|% 0,51
|
|Frank
|9,2227
|9,2782
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2411
|2,2524
|% 0,32
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,49
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.412
|3.498
|-39,88
|
|Yarım
|1.649
|1.692
|-19,29
|
|Çeyrek
|827
|846
|-9,65
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,67
|40,67
|0,96
|
Seans Raporu
15:56
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16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 75 artarak (% 1.16 ) 1, 284
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Endeks 1, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 18, 799.00 milyon TL de
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16:06XU100
Endeks 1, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 18, 672.00 milyon TL de
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16:06SNGYO
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 642, 714 adet işlem
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16:05KLNMA
Yüzde 6.80 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 285 adet işlem