***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891655
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 461,50
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|335.172
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.660.107
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,25
|20.734.241
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,50
|9.777.819
|% -6,29
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,30
|992.615.096
|% 2,88
|
|GARAN
|9,01
|971.734.159
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|THYAO
|12,31
|747.528.367
|% 1,15
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|571.733.191
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|570.566.140
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|378.606.898
|% 6,50
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8380
|% 0,32
|
|Euro
|9,4880
|9,4929
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3714
|10,4234
|% -0,92
|
|Frank
|8,7608
|8,8136
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:12
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15:26TUCLK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 005 adet işlem
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15:25TAVHL
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 255, 038 adet işlem
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GUBRF
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.08 ) 1, 199
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SNKRN, SILVR, YAPRK, YYAPI, UMPAS, BRYAT, RODRG, ROYAL, KRVGD