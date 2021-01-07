***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2021 11:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897680
BIST
12:101.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,92
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:107,2548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0511
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:108,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:10448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,11
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TGSAS
|18,59
|10.664.567
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|116.825.913
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.608.175
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.870.220
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.232.062
|% -5,76
|
|BANVT
|45,00
|1.857.563
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,54
|2.273.793.818
|% 7,17
|
|GARAN
|10,50
|647.036.084
|% 0,86
|
|ASELS
|19,10
|641.935.388
|% 2,19
|
|TKFEN
|18,47
|460.203.159
|% 3,94
|
|AKBNK
|7,52
|456.816.583
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,54
|2.273.793.818
|% 7,17
|
|IHLGM
|1,43
|353.670.858
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,57
|352.355.047
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,23
|350.465.232
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|277.888.421
|% 2,78
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2531
|7,2560
|% -0,68
|
|Euro
|8,9182
|8,9243
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,8551
|9,9046
|% -0,61
|
|Frank
|8,2103
|8,2598
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9315
|1,9411
|% -0,55
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,61
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:08
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12:22XU100
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