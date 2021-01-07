***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2021 11:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897691
BIST
12:201.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:207,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0626
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2410
12:208,9080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1006
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:20448,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,82
|Açılış
|: 447,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:18
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|BRYAT
|520,80
|10.636.819
|% 9,99
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.068.112
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|84.825.522
|% -5,76
|
|FRIGO
|22,36
|954.137
|% -4,77
|
|EKGYO
|2,56
|2.313.305.176
|% 8,02
|
|ASELS
|19,12
|731.845.802
|% 2,30
|
|GARAN
|10,52
|695.914.104
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,57
|506.829.159
|% 2,85
|
|TKFEN
|18,53
|504.996.749
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.313.305.176
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.899.772
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.757.489
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|366.635.145
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,31
|293.022.432
|% 2,16
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2471
|7,2501
|% -0,76
|
|Euro
|8,9087
|8,9167
|% -1,02
|
|Sterlin
|9,8512
|9,9006
|% -0,65
|
|Frank
|8,2007
|8,2501
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9300
|1,9397
|% -0,62
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|