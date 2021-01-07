***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2021 11:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897689
BIST
15:391.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:397,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:398,9917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:39450,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 450,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MRSHL
|332,20
|16.591.099
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.726.248
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.922.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.304.485
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.614.787
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,46
|114.925.106
|% -7,06
|
|EKGYO
|2,60
|3.301.232.440
|% 9,70
|
|GARAN
|10,46
|1.156.301.711
|% 0,48
|
|ASELS
|18,96
|1.013.411.821
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,48
|838.479.371
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,40
|779.854.718
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.301.232.440
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|506.211.453
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|459.213.112
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,40
|779.854.718
|% 4,94
|
|TSKB
|1,84
|372.306.908
|% 2,22
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3156
|7,3202
|% 0,20
|
|Euro
|8,9790
|8,9905
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9038
|9,9535
|% -0,11
|
|Frank
|8,2460
|8,2956
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% 0,05
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|0,10
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.969
|3.044
|-49,42
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-23,91
|
|Çeyrek
|720
|736
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|54,35
|54,35
|0,05
|
Seans Raporu
15:37
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15:49DERAS
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 94 artarak (% 0.51 ) 1, 356
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