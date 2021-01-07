***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2021 11:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897696
BIST
15:421.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:427,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:429,0000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:42450,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 450,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.591.099
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.922.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.304.485
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.626.818
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,45
|115.048.380
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,60
|3.302.618.447
|% 9,70
|
|GARAN
|10,46
|1.156.369.871
|% 0,48
|
|ASELS
|18,96
|1.013.705.207
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,49
|842.271.757
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,40
|780.012.832
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.302.618.447
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|506.262.692
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|463.203.136
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,40
|780.012.832
|% 4,94
|
|TSKB
|1,83
|372.757.321
|% 1,67
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3213
|7,3242
|% 0,25
|
|Euro
|8,9917
|9,0000
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9076
|9,9573
|% -0,08
|
|Frank
|8,2461
|8,2958
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% 0,05
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-45,84
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,18
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:42
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15:52XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
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15:52EKGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 788, 149 adet işlem
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15:50DIRIT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 834 adet işlem
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15:49DERAS
Yüzde 4.21 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 796 adet işlem
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15:48OYAYO
Yüzde 8.44 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 581, 088 adet işlem