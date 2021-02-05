***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 10:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907650
BIST
11:531.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:537,0837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0521
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:538,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:53411,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 411,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TGSAS
|34,54
|5.832.556
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|255.205.900
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.906.413
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,32
|18.651.050
|% -6,84
|
|SISE
|7,88
|626.313.349
|% 2,20
|
|KOZAL
|124,00
|463.293.827
|% 2,06
|
|GARAN
|9,92
|361.595.186
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,16
|320.777.440
|% 2,39
|
|SASA
|28,36
|255.922.308
|% 5,43
|
|TSKB
|1,86
|202.060.202
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|203.987.071
|% 0,40
|
|SISE
|7,88
|626.313.349
|% 2,20
|
|CEMAS
|2,30
|137.509.395
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,09
|211.121.310
|% -0,49
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0835
|7,0878
|% -0,67
|
|Euro
|8,4924
|8,5001
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6632
|9,7117
|% -0,67
|
|Frank
|7,8095
|7,8565
|% -0,66
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% -0,84
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|14,15
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|