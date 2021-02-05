***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 10:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2021 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907641
BIST
11:121.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:127,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0441
|Açılış
|: 7,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:128,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:12412,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 412,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|195.595.251
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.322.440
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,87
|19.055.592
|% -6,81
|
|KOZAL
|123,00
|294.651.400
|% 1,23
|
|GARAN
|9,91
|264.966.851
|% -0,10
|
|SISE
|7,78
|261.193.127
|% 0,91
|
|ISKPL
|28,90
|233.739.602
|% 1,47
|
|SASA
|28,28
|231.371.462
|% 5,13
|
|TSKB
|1,86
|168.488.945
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|141.508.051
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,32
|97.869.513
|% 2,20
|
|DOHOL
|4,09
|156.940.001
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,26
|159.003.127
|% 0,95
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0895
|7,0921
|% -0,61
|
|Euro
|8,4951
|8,5023
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6889
|9,7375
|% -0,41
|
|Frank
|7,8293
|7,8765
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -0,49
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,11
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,15
|59,15
|0,14
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, GARAN
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, KOZAA
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 67 artarak (% 0.50 ) 1, 354
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, KARTN, EKIZ, TACTR, CMENT, DIRIT, YESIL
-
11:23
KARTN, SASA, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında