***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 10:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2021 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907661
BIST
11:151.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:157,0928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0430
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:158,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:15411,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 411,82
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|215.488.746
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.429.154
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|23,30
|10.726.874
|% -4,90
|
|KOZAL
|123,40
|305.797.545
|% 1,56
|
|GARAN
|9,92
|294.963.457
|% 0,00
|
|SISE
|7,79
|276.032.247
|% 1,04
|
|ISKPL
|29,20
|253.569.999
|% 2,53
|
|SASA
|28,32
|236.696.442
|% 5,28
|
|TSKB
|1,87
|177.613.626
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,50
|185.530.622
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,31
|105.698.532
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|171.903.404
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,27
|163.550.743
|% 1,18
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0887
|7,0928
|% -0,60
|
|Euro
|8,4913
|8,5005
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6765
|9,7250
|% -0,53
|
|Frank
|7,8176
|7,8647
|% -0,56
|
|Riyal
|1,8831
|1,8926
|% -0,71
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|
Seans Raporu
11:15
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