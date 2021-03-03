***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 13:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat Ayı Fon Portföy Dağılım Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914774
BIST
13:251.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,11
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
13:257,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3791
En Düşük
7,2936
13:258,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9291
En Düşük
8,8181
13:25408,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,52
|Açılış
|: 408,64
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler13:23
|BOSSA
|24,42
|29.179.724
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.815.065
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.705.171
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.028.192
|% 9,98
|
|AYES
|13,77
|1.002.891
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|32.972.345
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.340.474
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|29.300.810
|% -9,98
|
|OSMEN
|37,00
|205.115
|% -8,64
|
|LINK
|53,95
|30.867.327
|% -8,56
|
|THYAO
|14,82
|1.380.639.456
|% 0,07
|
|KRDMD
|7,14
|1.304.933.964
|% 4,54
|
|GARAN
|9,38
|901.943.829
|% 1,96
|
|SISE
|7,76
|863.925.143
|% 0,39
|
|EREGL
|15,64
|804.556.839
|% 3,58
|
|KRDMD
|7,14
|1.304.933.964
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,41
|205.179.177
|% 2,17
|
|PETKM
|5,63
|790.412.162
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,45
|338.702.325
|% 1,24
|
|SISE
|7,76
|863.925.143
|% 0,39
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3733
|% 0,18
|
|Euro
|8,9085
|8,9190
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2671
|10,3186
|% 0,20
|
|Frank
|8,0154
|8,0637
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% 0,10
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,71
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|3,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|3,56
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|1,72
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,63
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,61
|63,61
|0,91
|