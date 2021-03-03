***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 13:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat Ayı Fon Portföy Dağılım Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914785
BIST
14:001.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,68
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:007,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:008,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:00408,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,19
|Açılış
|: 408,98
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:00
|BOSSA
|24,42
|29.372.740
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.970.612
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.795.640
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.490.348
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,20
|33.279.182
|% -8,14
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,96
|1.777.658.642
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,15
|1.385.799.658
|% 4,69
|
|GARAN
|9,41
|958.690.300
|% 2,28
|
|SISE
|7,76
|901.812.563
|% 0,39
|
|EREGL
|15,67
|844.918.233
|% 3,77
|
|KRDMD
|7,15
|1.385.799.658
|% 4,69
|
|PETKM
|5,61
|838.649.835
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,40
|207.149.669
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,45
|360.184.774
|% 1,24
|
|THYAO
|14,96
|1.777.658.642
|% 1,01
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3616
|7,3646
|% 0,06
|
|Euro
|8,8991
|8,9038
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2697
|10,3212
|% 0,23
|
|Frank
|8,0099
|8,0582
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% 0,11
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,76
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|2,44
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|1,18
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,36
|