***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 13:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat Ayı Fon Portföy Dağılım Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914773
BIST
16:151.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:157,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:158,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:15407,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,03
|Açılış
|: 407,14
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DGATE
|17,82
|57.184.174
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.091.573
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.994.596
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|ECZYT
|54,45
|26.807.376
|% -5,30
|
|THYAO
|14,86
|2.393.420.220
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,14
|1.567.409.093
|% 4,54
|
|PETKM
|5,67
|1.561.557.560
|% 2,35
|
|GARAN
|9,24
|1.306.919.432
|% 0,43
|
|SISE
|7,71
|1.042.504.767
|% -0,26
|
|PETKM
|5,67
|1.561.557.560
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,14
|1.567.409.093
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,44
|511.548.103
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,40
|248.586.645
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,31
|563.739.430
|% 2,48
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3891
|7,3931
|% 0,45
|
|Euro
|8,9077
|8,9147
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2701
|10,3216
|% 0,23
|
|Frank
|8,0077
|8,0560
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% 0,35
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.695
|2.765
|-6,07
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-2,93
|
|Çeyrek
|653
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,65
|