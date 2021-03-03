***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 13:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat Ayı Fon Portföy Dağılım Raporu Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914791
BIST
16:221.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.536
16:227,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:228,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:22407,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,65
|Açılış
|: 407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DGATE
|17,82
|57.365.778
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.761.164
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.238.129
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.447.871
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,90
|39.330.615
|% -6,95
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,93
|2.483.990.291
|% 0,81
|
|KRDMD
|7,14
|1.598.844.971
|% 4,54
|
|PETKM
|5,68
|1.579.114.803
|% 2,53
|
|GARAN
|9,25
|1.369.221.542
|% 0,54
|
|SISE
|7,71
|1.059.734.130
|% -0,26
|
|PETKM
|5,68
|1.579.114.803
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,14
|1.598.844.971
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,44
|513.183.509
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|249.115.295
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,31
|571.882.143
|% 2,48
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4008
|7,4080
|% 0,65
|
|Euro
|8,9221
|8,9288
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2937
|10,3453
|% 0,46
|
|Frank
|8,0279
|8,0762
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9675
|1,9773
|% 0,59
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-20,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|3,00
|
|Tam
|2.700
|2.769
|-2,18
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,05
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,80
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de