***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923331
BIST
16:221.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:228,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:229,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:22450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,03
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ERBOS
|75,90
|47.384.874
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.454.115
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.575
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.953.020
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.911.600
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.447.596
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|KOZAL
|125,80
|732.273.094
|% 0,56
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|SASA
|47,16
|514.074.614
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|143.930.217
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|ODAS
|3,70
|328.508.835
|% 5,41
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1152
|8,1209
|% -0,39
|
|Euro
|9,5668
|9,5796
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2283
|11,2846
|% -0,11
|
|Frank
|8,5993
|8,6511
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1576
|2,1684
|% -0,45
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,63
|