***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923333
BIST
16:211.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:218,1242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:219,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:21450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,03
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ERBOS
|75,90
|47.384.874
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.454.115
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.575
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.953.020
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.911.600
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.447.596
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|KOZAL
|125,80
|732.273.094
|% 0,56
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|SASA
|47,16
|514.074.614
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,02
|1.343.113.506
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|143.930.217
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,35
|975.326.435
|% -9,24
|
|ODAS
|3,70
|328.508.835
|% 5,41
|
|GARAN
|6,88
|616.841.827
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1175
|8,1242
|% -0,35
|
|Euro
|9,5673
|9,5800
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2328
|11,2892
|% -0,07
|
|Frank
|8,6021
|8,6540
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% -0,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:30VERUS
Yüzde 7.32 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 568 adet işlem
-
16:29SARKY
Yüzde 5.45 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 771 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS