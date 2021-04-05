***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923334
BIST
16:211.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:218,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0316
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:219,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:21450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,03
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ERBOS
|75,90
|47.384.950
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.460.483
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.575
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.953.020
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.036.425
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.447.596
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,01
|1.343.507.634
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,32
|979.377.538
|% -9,57
|
|KOZAL
|125,80
|732.527.118
|% 0,56
|
|GARAN
|6,89
|617.226.767
|% 0,12
|
|SASA
|47,14
|515.004.356
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,01
|1.343.507.634
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,18
|144.259.906
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|979.377.538
|% -9,57
|
|ODAS
|3,70
|336.513.154
|% 5,41
|
|GARAN
|6,89
|617.226.767
|% 0,12
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1152
|8,1209
|% -0,39
|
|Euro
|9,5668
|9,5796
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2328
|11,2892
|% -0,07
|
|Frank
|8,6021
|8,6540
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% -0,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:37VERTU
Yüzde 7.22 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 208 adet işlem
-
16:36VERTU
Yüzde 7.61 oranında artışla 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 685 adet işlem
-
16:35DOAS
Yüzde 7.21 oranında artışla 32.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 417 adet işlem
-
16:34ODAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 508, 921 adet işlem
-
16:33DMSAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 305 adet işlem