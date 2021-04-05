***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923354
BIST
17:061.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:068,1139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:069,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:06451,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,90
|Açılış
|: 451,22
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:04
|JANTS
|909,70
|310.994.477
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.816.044
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.693.914
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.959.211
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.592.590
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.828.979
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.394.553.731
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.592.590
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,60
|814.182.733
|% 1,20
|
|GARAN
|6,91
|729.241.284
|% 0,41
|
|GUBRF
|75,95
|592.370.508
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|1.394.553.731
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|156.102.290
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.592.590
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|397.941.580
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|729.241.284
|% 0,41
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1155
|% -0,45
|
|Euro
|9,5801
|9,5903
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,2533
|11,3098
|% 0,11
|
|Frank
|8,6238
|8,6757
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,39
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,78
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-1,24
|
Seans Raporu
17:04
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17:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 14, 016.00 milyon TL de
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17:18BANVT
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 743 adet işlem
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17:15AKCNS
Yüzde 4.53 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 023, 550 adet işlem
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17:14SKTAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 711, 970 adet işlem
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 27 artarak (% 0.51 ) 1, 239