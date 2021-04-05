***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923352
BIST
17:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:118,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:119,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:11451,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,03
|Açılış
|: 451,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:11
|JANTS
|909,70
|311.029.046
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.822.040
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.694.174
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.987.304
|% 9,96
|
|TRILC
|65,70
|172.922.470
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.020.710
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,40
|819.181.802
|% 1,04
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,25
|594.677.776
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,01
|1.396.000.582
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,15
|157.002.597
|% 2,68
|
|BJKAS
|8,28
|1.036.007.360
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|398.648.700
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|729.817.166
|% 0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1094
|8,1117
|% -0,50
|
|Euro
|9,5811
|9,5932
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2534
|11,3098
|% 0,11
|
|Frank
|8,6342
|8,6862
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1587
|2,1696
|% -0,39
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,26
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 56 artarak (% 0.45 ) 1, 470
-
17:23DMSAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 968 adet işlem
-
17:21AYGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 044, 830 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 14, 016.00 milyon TL de
-
17:18BANVT
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 743 adet işlem