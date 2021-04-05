***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 15:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923328
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1231
En Düşük
8,0966
18:059,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6076
En Düşük
9,5674
18:05450,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,65
|Açılış
|: 450,30
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0997
|8,1046
|% 0,03
|
|Euro
|9,5713
|9,5816
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,2381
|11,2945
|% -0,02
|
|Frank
|8,6217
|8,6737
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-0,13
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,26
|62,26
|0,01
|
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