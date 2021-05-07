***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2021 10:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935153
BIST
10:351.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:358,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:3510,0314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:35485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,67
|Açılış
|: 485,24
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,61
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:33
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|JANTS
|91,50
|95.109.363
|% 8,41
|
|VAKFN
|15,54
|2.619.314
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|YYAPI
|1,46
|11.882.708
|% -4,58
|
|PETKM
|6,91
|513.648.764
|% 0,14
|
|KOZAL
|126,60
|363.327.971
|% 3,35
|
|KRDMD
|8,28
|340.583.974
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,30
|235.505.718
|% 2,84
|
|THYAO
|12,96
|172.785.496
|% 0,23
|
|PETKM
|6,91
|513.648.764
|% 0,14
|
|KRDMD
|8,28
|340.583.974
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|77.538.841
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|35.452.418
|% 0,55
|
|GARAN
|7,36
|127.425.763
|% -0,41
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2997
|8,3024
|% 0,40
|
|Euro
|9,9993
|10,0277
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5081
|11,5658
|% 0,48
|
|Frank
|9,1056
|9,1604
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% 0,35
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,21
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
|