***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2021 10:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935164
BIST
10:571.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
10:578,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:5710,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
10:57485,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 485,09
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:57
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|MRSHL
|339,50
|7.676.757
|% 8,29
|
|VAKFN
|15,54
|3.236.236
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|ITTFH
|1,98
|35.317.453
|% -4,81
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KOZAL
|130,60
|741.604.237
|% 6,61
|
|KRDMD
|8,22
|417.331.096
|% -0,72
|
|TUPRS
|93,80
|273.632.069
|% 2,29
|
|THYAO
|12,88
|233.010.967
|% -0,39
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,22
|417.331.096
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,09
|79.240.979
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|163.214.208
|% -0,27
|
|TSKB
|1,25
|26.502.465
|% 0,81
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2827
|8,2916
|% 0,27
|
|Euro
|10,0134
|10,0239
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5136
|11,5713
|% 0,53
|
|Frank
|9,0930
|9,1478
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2049
|2,2159
|% 0,31
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,22
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|
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10:57
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